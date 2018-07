Luxemburgo confirma mudanças no Cruzeiro para jogo contra o Sport

A equipe mineira vai jogar com três volantes, com formação mais defensiva. Willians entrará no lugar de Marcos Vinícius, formando trio de volantes com Henrique e Charles. Para compensar esta mudança, Luxemburgo vai escalar Alisson, com estilo mais ofensivo, entre os titulares, na vaga de Willian.

As outras duas mudanças são inevitáveis. Mayke vai substituir Ceará, que se recupera de uma lesão na coxa direita. E Mena entrará no time porque Fabrício vai cumprir suspensão. O Cruzeiro será escalado com Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Mena; Willians, Charles, Henrique e Alisson; Marinho e Vinícius Araújo.

"A entrada do Alisson dá mobilidade, junto com o Marinho e o Vinícius Araújo. São três jogadores que se movimentam e têm liberdade para se movimentarem. Estou dando um pouco mais de consistência para que esses jogadores possam se movimentar mais ainda", explicou Luxemburgo.

"Aproveitando as características desses três jogadores da frente, tirei um dos meias, no caso o Marcos Vinícius que estava jogando, e coloquei um jogador por trás (Willians). Essa foi uma mexida tática. O Charles e o Henrique são jogadores que vão sair constantemente para o jogo e três na frente que se movimentam e vão ter liberdade para isso. Estou encaixando uma situação que pode ser boa", explicou o treinador.