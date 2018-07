Luxemburgo confirma Petkovic contra o Atlético-MG Vanderlei Luxemburgo confirmou nesta quinta-feira a escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro, seu ex-time, sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). O técnico contará com Petkovic no meio-campo, servindo os atacantes Diego Maurício e Diogo.