Luxemburgo confirma zaga com Welinton e David no Fla Para muitos, o clássico entre Flamengo e Vasco, domingo, no Engenhão, será o embate entre a juventude vascaína e a experiência flamenguista. Mas, apesar do núcleo do time rubro-negro ser composto por jogadores experimentados, desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo muitos jovens vem ganhando oportunidades entre os titulares.