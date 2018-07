Luxemburgo contém euforia após vitória do Flamengo Depois de ver o Flamengo vencer o Fluminense por 1 a 0, no clássico do último domingo, no Engenhão, e se garantir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo conteve a euforia em meio ao bom momento vivido pelo clube, que está apenas três pontos atrás do líder Corinthians.