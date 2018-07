Luxemburgo convoca torcida do Flamengo para sábado

Preocupado com o decisivo confronto diante do Guarani, o técnico Vanderlei Luxemburgo convocou a torcida do Flamengo para comparecer ao jogo de sábado. O time carioca está apenas na 14.ª colocação e passa a correr sério risco de rebaixamento se não obter a vitória no Engenhão.

"Para o torcedor do Flamengo, é muito importante entender que o jogo tem um caráter decisivo. O Engenhão não tem a mística do Maracanã, mas é importante comparecer. O grupo tem trabalhado muito para que as coisas possam acontecer", comentou o treinador.

Apesar do momento difícil, Luxemburgo procurou demonstrar tranquilidade. "O Flamengo não entrou na zona de rebaixamento em nenhum momento. Está do meio para baixo numa situação desconfortável e, para quem está acostumado a estar na parte de cima da tabela, é complicado. Mas vamos tentando crescer e evoluir", prometeu.