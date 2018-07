Luxemburgo critica chefe da arbitragem após eliminação

"Minha preocupação não é só com o jogo de hoje (quarta-feira), é com o Sérgio Corrêa. Ele é ''o cara'' da arbitragem no Brasil e é aí que está o problema: na maneira como ele está conduzindo a arbitragem. Reclamei dele em alguns momentos e passei a ser perseguido. Me preocupa porque todo jogo que envolve arbitragem que pertença ao Sérgio, acho que ele direciona alguma coisa a mim", afirmou o comandante flamenguista.

De acordo com o treinador da equipe carioca, o chefe da arbitragem não tem qualidade suficiente para exercer tal cargo. "Ele não teria nem que estar lá. Já mostrou incompetência um monte de vezes. E eu falo mesmo: ele é incompetente, não desonesto. Não consegue administrar a arbitragem no Brasil", disse.

Luxemburgo ainda revelou uma rusga antiga com o dirigente. "Uma vez, falei que ele nunca foi um grande juiz e ele respondeu que eu nunca fui bom jogador. Mas eu sou muito bom técnico, já mostrei que sou um grande técnico. Ele mostrou, quando apitava e como presidente da comissão de arbitragem, que não sabe nada", concluiu.

Com a derrota por 2 a 1 na primeira partida, em casa, o Flamengo foi para cima do Ceará no jogo de volta, abriu 2 a 0, mas permitiu a reação do adversário. No segundo tempo, com um a menos, não teve força para voltar à liderar o confronto.

"Se estivesse 11 contra 11, ia ser diferente. Teríamos menos desgaste. Mostramos garra e que somos uma boa equipe, um bom elenco. Tivemos seis ou sete chances de fazer o gol da vitória no segundo tempo. Isso com um a menos. Não deu e temos que dar os parabéns para o Ceará, que soube aproveitar o homem a mais em campo. Eles souberam explorar isso", declarou o meia Renato.