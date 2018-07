Luxemburgo critica postura do Flamengo após empate

O técnico Vanderlei Luxemburgo exibiu irritação após o empate do Flamengo por 2 a 2 com o Sport, domingo, na Arena Pernambuco, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador reclamou da postura da equipe, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou cedendo a igualdade nos minutos finais da segunda etapa.

"A equipe tem que ser mais objetiva. O time vinha bem, dominou o Sport, mas os dez minutos finais foram terríveis. Não tem como eu chegar aqui e não cobrar dos meus jogadores", afirmou Luxemburgo, insatisfeito com o comportamento do time no final do jogo.

O treinador flamenguista destacou que nem o fato de o time ter aberto dez pontos para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - é o 11º colocado com 44 - minimizou a sua ira com a atuação do time. "Abrimos dez pontos da confusão? Tudo bem, mas temos que ser contundentes, agredir o adversário, sair da defesa", disse.

Sem muitas pretensões na reta final do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo já começa a projetar a próxima temporada no Flamengo. E ele reconheceu que o time precisará ter um perfil diferente. "Temos que criar um perfil de equipe no ano que vem, criar uma base que vai servir muito para frente", comentou.

Após o empate com o Sport, o Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo, diante do Coritiba, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.