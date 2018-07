Luxemburgo critica postura do Flamengo no 1º tempo O técnico Vanderlei Luxemburgo culpou o desempenho ruim do Flamengo no primeiro tempo pelo empate por 1 a 1 com o Corinthians, na noite de quarta-feira, no Engenhão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, faltou até mesmo vontade para a equipe, que foi dominada pelos corintianos e foi ao intervalo perdendo por 1 a 0.