Luxemburgo culpa ansiedade por derrota do Cruzeiro

O técnico Vanderlei Luxemburgo avaliou que a ansiedade de alguns jovens jogadores, como os atacantes Marinho e Vinicius Araújo, foi determinante para a derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o aspecto emocional afetou o desempenho da equipe nos momentos de definição.

"O primeiro tempo mostrou a ansiedade dos mais jovens querendo resolver sozinhos a situação. Tiveram três ou quatro lances que poderiam passar a bola para outro atleta melhor colocado, mas não aconteceu dessa forma. Poderíamos até ter saído com vantagem no intervalo. Mas essa atitude deles é normal, porque estão buscando seu espaço dentro do clube", disse.

Luxemburgo também enxergou evolução da equipe no segundo tempo, mesmo que o Cruzeiro não tenha conseguido o gol de empate. "No segundo tempo, nós fomos para cima e o São Paulo ficou com o contragolpe. Nosso time teve algumas chances, houve duas ou três bolas que levaram perigo e por pouco o Damião não as alcançou. Tivemos algumas coisas boas aqui hoje", observou.

O treinador admitiu que o time está pressionado a reagir rápido no Brasileirão. "A competição continua. Agora temos que vencer parar sair daquela parte do meio da tabela; subir para a parte de cima e evitar esse desconforto", finalizou Luxemburgo.

Com 17 pontos, o Cruzeiro está em 13º lugar no Brasileirão e volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai encarar o Sport na Arena Pernambuco em duelo válido pela 16ª rodada.