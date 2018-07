Luxemburgo dá chance a Paulo André entre titulares do Cruzeiro O veterano Paulo André deverá ser a novidade na equipe do Cruzeiro para enfrentar o Coritiba, domingo a tarde, no Couto Pereira, pela nona rodada do Brasileirão. O jogador foi o escolhido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para substituir o suspenso Bruno Rodrigo entre os titulares da equipe mineira.