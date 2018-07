Luxemburgo defende jogadores e valoriza virada em casa

"Sul-Americana é complicado. As pessoas querem que ganhe de 10 a 0. É uma competição diferente. A movimentação da bola é diferente, o árbitro é diferente, o comportamento dos jogadores", argumentou o treinador.

Para Luxemburgo, o time teve mérito ao não sucumbir ao nervosismo, após sair atrás no placar, e manter o ritmo até os instantes finais da partida. "Nós tivemos calma para manter o equilíbrio. Jogamos um jogo bem jogado, com tranquilidade. Foi uma classificação difícil, mas a equipe jogou bem", ponderou.

O técnico, contudo, não escondeu a preocupação com a maratona de jogos do time nesta fim de ano. A fase eliminatória da Sul-Americana vai coincidir com a reta final do Brasileirão, onde o Grêmio ainda tenta confirmar sua vaga na Copa Libertadores.

"Nós vamos ter que fazer um trabalho bom. Vamos ter que ter a capacidade profissional, toda a comissão técnica, de equilibrar para ter uma perda um pouco menor. Nós vamos ter um prejuízo", afirmou, já projetando a rodada do fim de semana, contra o Bahia, em Salvador. "Vamos fazer uma logística para sair do jogo do Bahia e vir direto para cá. Logística ajuda bastante".