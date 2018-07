Luxemburgo defende mudança no rebaixamento do Brasileirão

O técnico Vanderlei Luxemburgo passou todo o Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento, primeiro no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Para o treinador, a fórmula de descenso da competição deveria ser revista, com a queda de apenas três times para a Série B.

"Em um campeonato com 12 times grandes, caírem quatro é um porcentual muito grande, se caíssem três, talvez ficasse melhor para o campeonato. Temos que jogar lá em Volta Redonda, buscar a vitória e o torcedor vai nos apoiar", afirmou o treinador, que prepara o Flamengo para duelo decisivo contra o Cruzeiro.

Luxemburgo descartou a possibilidade de adotar uma postura defensiva na partida de domingo, em Volta Redonda. "O empate não elimina as chances, temos dois jogos, se forem dois empates nos dois jogos melhora, mas sempre jogo pela vitória. Em uma decisão como essa os dois times precisam vencer. O Cruzeiro precisa e nós também", disse.