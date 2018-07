Luxemburgo defende Ronaldinho após pênalti perdido

"O que aconteceu hoje faz parte do jogo, do futebol. Ele (Ronaldinho) não vai ser responsabilizado por nada. Ganhamos, perdemos e empatamos todos juntos. Chateado ele está, é claro, mas não tem que pedir desculpa para ninguém. Senão quando marcar gol tem que entrar no vestiário e pedir aplausos, não é?", questionou Luxemburgo.

O treinador garantiu que o jogador que marcou, de falta, o gol do titulo da Taça Guanabara, continua com moral. "E se tiver algum outro pênalti pela frente, ele vai cobrar, sim. É o batedor e tem qualidade para isso. Sei que o Ronaldinho será muito importante nos próximos jogos decisivos para o Flamengo", analisou.

A intenção de Luxemburgo era que Ronaldinho nem estivesse mais em campo no momento do pênalti. "No intervalo eu sacaria o Ronaldinho para a entrada do Thiago Neves, mas o Bottinelli sentiu o tornozelo. Tive que tirar ele. É bom pensarmos que tinha outro time disputando o jogo. O Flamengo fez a sua parte. Se empenhou, saiu na frente e fez o que tinha que fazer. Pênalti perdido é do futebol", finalizou.