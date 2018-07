Luxemburgo deixa Negueba fora até do banco no Flamengo

Depois de entrar no segundo tempo dos dois últimos jogos do Flamengo, Negueba sequer foi relacionado para a partida na qual o time rubro-negro enfrentará o Sport, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o jogador não ficará nem no banco de reservas da equipe que luta para deixar a lanterna da competição.

O treinador acabou optando por levar Alecsandro, Arthur, Nixon e Paulinho como atacantes do elenco rubro-negro para este confronto, no qual o time contará com a volta do lateral Léo Moura e do volante Cáceres, que cumpriram suspensão no jogo contra a Chapecoense.

Desesperado por uma vitória, o Flamengo espera contar com forte apoio de sua torcida neste domingo, sendo que 20 mil ingressos já haviam sido vendidos até a última sexta-feira. "Queremos o apoio do torcedor amanhã (domingo). Estamos bem focados, treinados e sabemos que uma hora conseguiremos emplacar uma sequência positiva. E a torcida tem papel fundamental nesse momento", enfatizou o lateral João Paulo neste sábado.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o jogo deste domingo:

Goleiros: Cesar e Paulo Victor.

Laterais: João Paulo, Léo e Léo Moura.

Zagueiros: Chicão, Frauches, Marcelo e Wallace.

Volantes: Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Marcio Araújo, Muralha e Recife.

Meias: Eduardo, Éverton e Lucas Mugni.

Atacantes: Alecsandro, Arthur, Nixon e Paulinho.