Luxemburgo desaprova o primeiro teste do Flamengo na pré-temporada O empate por 1 a 1 do Flamengo com o Red Bull Brasil, no jogo-treino da última quarta-feira, não agradou ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Para ele, o desempenho do elenco rubro-negro, que passou por algumas mudanças para esta temporada, ficou aquém do esperado.