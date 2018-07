Luxemburgo destaca eficiência do Flamengo após vitória

Embora o Flamengo tenha demorado para engrenar no jogo contra o Brasil de Pelotas, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou a eficiência da equipe na vitória por 2 a 0 que levou o time à segunda fase da Copa do Brasil. Os gols do jogo saíram apenas na segunda metade da etapa final, mas o comandante ressaltou que o mais importante foi ter conquistado o objetivo de seguir em frente no torneio.

"O time jogou com 70% de posse de bola, '290 e tantos' passes certos. Jogamos para passar para a fase seguinte, que é o clima da Copa do Brasil. Tínhamos que propor o jogo e nos defendermos bem. Conseguimos fazer isso. Dentro de uma proposta de jogo, conseguimos a classificação da forma como queríamos. Eles jogaram para jogar no erro nosso e nós não demos esse erro", analisou o treinador.

Luxemburgo também disse que o Flamengo conseguiu neutralizar o poder ofensivo do rival, que precisava ganhar por 2 a 0 ou marcar ao menos três para avançar com uma vantagem de um gol no torneio, pois caíram por 2 a 1 no duelo de ida do mata-mata.

"Eles ficaram tentando acertar uma bola parada, e conseguiram acertar um chute só. Foram coisas que nós treinamos bastante. Vi o jogo do Grêmio contra eles lá na Arena (Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho) e eles ficaram atrás, o Grêmio em cima e em uma bola eles contra golpearam", completou.

O resultado também deu mais confiança ao Flamengo, que no domingo irá encarar o clássico contra o Vasco, no Maracanã, com o objetivo de se igualar ao arquirrival na liderança do Campeonato Carioca. E Luxemburgo afirmou esperar por um "grande jogo", com grande número de torcedores no estádio.

"Tomara que tenha um grande público, acho que domingo é carga máxima, proposta de um grande clássico, uma rivalidade boa. Acho que domingo teremos um grande jogo. Temos até lá para descansar e nos prepararmos. É um confronto direto, só três pontos separam os dois times. Garanta já seus ingressos", disse o técnico, já contando com grande apoio da torcida rubro-negra.