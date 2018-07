Luxemburgo deve poupar jogadores contra o América-RN

O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe a equipe time do Flamengo que irá mandar a campo quarta-feira, às 22 horas, na Arena das Dunas, contra o América-RN, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador tem nas mãos um time cansado e pode aproveitar para poupar alguns jogadores visando o Brasileirão.

Nesta terça, ele comandou um treino recreativo no Fraqueirão, já em Natal, e não deu pistas da equipe. O certo é que Luxemburgo não vai poder contar com o zagueiro Wallace, que lesionou a coxa direita no fim de semana. O atacante Eduardo Silva também não participou do recreativo e pode ficar no banco de reservas.

"Tenho o jogo de agora e o de sábado (diante do Santos). É pouco tempo de recuperação, conversamos com a diretoria sobre tudo que temos que fazer e vamos tomar a decisão melhor para o Flamengo. A prioridade desde que cheguei é sair da confusão", comentou o treinador, em referência à zona de rebaixamento.