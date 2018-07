Luxemburgo deve repetir time do Flamengo na quarta

No CT em Varem Grande, Luxemburgo comandou um coletivo e apostou na equipe que triunfou no último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe treinou com: Felipe; Léo Moura, Welinton, Angelim e Junior Cesar; Airton, Willians, Renato e Thiago Neves; Ronaldinho e Deivid.

Luxemburgo demonstrou preocupação especial com as jogadas de bola parada na atividade, pedindo para os jogadores repetirem várias vezes cobranças de escanteio e falta. O duelo com o Palmeiras é encarado como uma decisão pelo Flamengo. Ainda invicto no Brasileirão, o time carioca está na terceira colocação, com 19 pontos, logo à frente do rival de quarta-feira, que tem 18.