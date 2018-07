Luxemburgo dispara contra arbitragem após empate no clássico

O técnico Vanderlei Luxemburgo não gostou nada do trabalho do paraense Dewson Fernando Freitas da Silva, aspirante ao quadro da Fifa, no Fla-Flu de domingo, pelo Brasileirão, que terminou empatado por 1 a 1 no Maracanã. O treinador do Flamengo responsabilizou o árbitro pelo resultado e criticou a sua escalação.

"Acho que o gol do Fluminense foi irregular. O Fred empurra o Chicão e também não foi falta do Cáceres (em Cícero)", reclamou Luxemburgo. Afinal, o gol saiu de um lance em que Cáceres dá carrinho sem acertar ninguém e Cícero se atira no chão. Já o centroavante, antes do cabeceio, claramente empurra Chicão, seu marcador.

Para Luxemburgo, os árbitro estão condicionados a trabalhar contra o Flamengo. O treinador reclamou pontualmente de um programa de televisão, sem citar qual. "Erros e acertos fazem parte, o que não pode é um programa com 40 pontos de audiência fazer campanha, dizer que o Flamengo é favorecido. Aí é complicado", reclamou.

Outra reclamação do treinador depois do jogo foi a escalação do um árbitro paraense. "Jogo no Rio de Janeiro, com dois grandes times, e vem um árbitro de Belém, que não conhece a nossa característica. Entra ano, sai ano, e estamos falando de problema de arbitragem. Aí vem um árbitro de outros centros, com menos clássicos, que não está acostumado, e acontece isso daí."