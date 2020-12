Luxemburgo diz estar quase recuperado do novo coronavírus: 'Estou próximo de sair daqui'

Ainda internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou nesta sexta-feira um vídeo nas redes sociais para revelar que se sente bem melhor dos sintomas do novo coronavírus. O treinador de 68 anos recebe cuidados médicos há uma semana, mas revelou não ter mais febre e disse que nos próximos dias já deve receber alta e poderá terminar a recuperação em casa.

"Agradeço a todos vocês pelo carinho, quero retribuir. Aos amigos, aos fãs, a todos que torceram que por mim, o meu muito obrigado. Estou próximo de sair daqui. Não estou curado, mas estou quase bom", disse o treinador. Luxemburgo procurou o hospital no dia 11 de dezembro após sentir dores pelo corpo e na cabeça. Prontamente ele foi atendido pelos médicos, que o internaram.

O treinador teve a covid-19 pela primeira vez em julho, ainda quando dirigia o Palmeiras. O quadro foi assintomático e ele se recuperou em casa. Em dezembro novamente Luxemburgo testou positivo, porém apresentou sintomas mais graves. "Estou me recuperando bem, graças a Deus. O quadro está reduzindo bastante. A voz rouca é por causa da tosse. A febre foi embora", contou.

Um dia de cada vez. pic.twitter.com/UxNJ9CzPxs — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) December 18, 2020

O treinador está sem clube desde que foi demitido do Palmeiras, em outubro. Fora do futebol, Luxemburgo alterna a rotina entre São Paulo e Rio de Janeiro, além de cuidar de investimentos. Um dos empreendimentos é cuidar de uma emissora de TV no Tocantins.