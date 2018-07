Luxemburgo diz que Atlético-PR mereceu derrotar o Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo analisou de forma serena a derrota por 2 a 1 sofrida pelo Flamengo diante do Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde admitiu que o time da casa mereceu o resultado conquistado nesta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou a queda súbita de rendimento da equipe carioca, que saiu na frente e depois levou a virada ainda no primeiro tempo.

"Estávamos bem no jogo, de repente com a vantagem começamos a negociar o resultado e afrouxamos a marcação. Trouxemos o Atlético-PR para o nosso campo e é complicado. O Atlético mereceu o resultado. Fiz três substituições para ver se dava um equilíbrio, mas tecnicamente não fomos bem", disse o comandante, lembrando também que "historicamente o Flamengo não tem bons resultados aqui (em Curitiba)".

Luxemburgo, porém, enfatizou que o time flamenguista exibiu muita luta e está na rota adequada para tentar buscar os seus próximos objetivos. Embora esteja bem distante do G4 do Campeonato Brasileiro, a equipe figura nas semifinais da Copa do Brasil, na qual terá pela frente o Atlético-MG. "Nós, tecnicamente, deixamos a desejar, mas o importante é que o time lutou, tentou buscar. Estamos no caminho certo", completou.

Na 11ª posição do Brasileirão, o Flamengo voltará a jogar nesta quarta-feira, quando receberá o Internacional, às 19h30, no Maracanã, pela 30ª rodada da competição.