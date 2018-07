Luxemburgo diz que confronto com a LDU está 'aberto'

Quito - O técnico Vanderlei Luxemburgo minimizou a derrota do Grêmio para a LDU por 1 a 0, na noite de quarta-feira, em Quito, no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores, e garantiu que o time tem chances reais de reverter o placar negativo na próxima semana e avançar no torneio continental.

"Está tudo aberto", disse Luxemburgo, avaliando que a atuação do Grêmio na partida, disputada no Estádio Casablanca, mostrou que a equipe pode bater o time equatoriano por dois gols de diferença na próxima quarta-feira. "O resultado foi ruim, mas esse comportamento mostrou que temos condições de reverter", completou.

Luxemburgo reclamou do lance que provocou a substituição de Dida e insinuou que o choque do goleiro com um jogador da LDU pode ter sido intencional. "Quero rever o lance do Dida, não sei se houve intenção do jogador, me parece que ele foi no corpo do Dida. Quero ver se foi ocasional ou proposital", disse.

Logo após a substituição de Dida por Marcelo Grohe, a LDU marcou o único gol da partida, com Feraud, aos 30 minutos do segundo tempo. "Tivemos oportunidades, eles aproveitaram uma confusão", lamentou Luxemburgo, que já convocou o torcedor do clube a lotar a Arena do Grêmio, na próxima quarta-feira, no jogo de volta da fase preliminar da Libertadores.

"Temos que criar um ambiente, que não será hostil, porque não tivemos nenhum problema aqui. Criar uma Bombonera. de apoio durante os 90 minutos. Tenho certeza que o torcedor vai abraçar o time", disse.