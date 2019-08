Luxemburgo diz que CSA 'não será presa fácil' para o Vasco em jogo do Brasileirão

Em jogo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e CSA se enfrentam neste domingo, às 19 horas, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Neste sábado, a equipe carioca já desembarcou na capital capixaba, da qual parte para o jogo contra o time alagoano. E o técnico Vanderlei Luxemburgo alertou para a dificuldade do confronto.

"Vamos em busca da vitória, mas o CSA não é uma presa fácil. Não podemos achar que vamos ganhar de goleada. É preciso seriedade, responsabilidade, determinação. Temos que jogar como Vasco. Aproveito para convocar os torcedores do Espírito Santo, de Vitória e das redondezas. A torcida precisar lotar o estádio, ser atuante, forte e incentivar a equipe", disse o comandante cruzmaltino, em entrevista à VascoTV.

"O jogo contra o CSA é uma decisão. O adversário está naquela briga conosco para subir e sair da zona de rebaixamento. É um confronto direto. É preciso muito respeito. Tenho visto as pessoas dizendo que vamos ganhar, mas não tem nada disso. Precisamos jogar, e jogar forte, como fizemos contra o Palmeiras, nos últimos jogos", prosseguiu Luxemburgo.

O treinador também destacou o trabalho para a partida. "Foi uma semana muito boa de trabalho. Demos uma diminuída na carga de treinamento, mantendo apenas um período, mas dando bastante intensidade nas atividades. Fizemos um jogo-treino contra a Portuguesa, que é uma equipe muito bem treinada. Exigiu bastante do nosso time", completou.

Um alento para o Vasco é fato que o Espírito Santo tem trazido bons resultados em 2019. Neste ano, a equipe fez três partidas no estádio Kléber Andrade e o retrospecto é positivo. Vitórias contra o Serra-ES e o Rio Branco-ES e derrota para a Cabofriense. O jogo acontece para preparar o local para o Mundial Sub-17, que acontecerá entre outubro e novembro.