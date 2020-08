Luxemburgo diz que decidiu poupar Luiz Adriano: 'É o jogador que mais jogou'

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Palmeiras para enfrentar o Bahia com duas surpresas. O lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Luiz Adriano iniciaram o jogo no banco de reservas. O atacante chegou a entrar no segundo tempo. Após o empate por 1 a 1 com o time baiano, o treinador explicou a decisão.

"É o jogador (Luiz Adriano) que mais jogou, junto com o Marcos Rocha. Uma lesão como a do Marcos Rocha, de três semanas, você perde o jogador por muitos jogos. Temos que ter muita preocupação com isso", explicou o comandante palmeirense.

Leia Também Luxemburgo diz que Palmeiras deveria ser mais 'malandro' para segurar o resultado

Como o time estava jogando muito mal e com dificuldades para finalização, Luxa decidiu mexer na equipe e três atletas que saíram do banco participaram da jogada do gol que abriu o placar. Luiz Adriano passou para Gustavo Scarpa, que cruzou rasteiro e Zé Rafael marcou. Depois, Marco Antônio empatou.

"As mudanças foram boas, observando bem a equipe do Bahia dentro do jogo. Essas cinco substituições são boas porque você consegue fazer um equilíbrio físico dentro do jogo", analisou o técnico.

Luxemburgo também fez questão de eximir o goleiro Weverton de culpa no gol do Bahia. "Ele fez o certo, socou a bola. A bola sobrou para um cara deles. Futebol. A equipe tem que estar de cabeça erguida, vamos ter um jogo importante em casa contra o Inter", projetou.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o líder Internacional, no Allianz Parque.