Luxemburgo diz que derrota em Salvador 'não é anormal'

Mesmo com Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo vive altos e baixos no Campeonato Brasileiro. Depois de emplacar uma sequência de bons resultados, afastando-se da zona de rebaixamento, o time carioca agora acumula quatro jogos sem vencer. No domingo, perdeu de 2 a 1 do Bahia, na Arena Fonte Nova, e voltou a olhar de perto a zona de degola.

Luxemburgo diz que o resultado, por si só, não é uma tragédia. "Não é anormal perder para o Bahia aqui. Acho que eles mereceram o resultado. Finalizou menos, mas com mais eficiência. Sofremos dois gols por erros de posicionamento. O nosso segundo tempo foi melhor, mas o Bahia foi superior no contexto geral", comentou o treinador.

Ele lamentou, porém, perder o zagueiro Wallace com uma lesão muscular na coxa direita, logo no início da partida. "Ainda não fizemos uma avaliação, mas pelo que vi, ele está fora do jogo de quarta-feira", disse Luxemburgo, falando da partida contra o América-RN, em Natal, pela Copa do Brasil.