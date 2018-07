Luxemburgo diz que empate foi bom para o Flamengo

"Nós cedemos espaço para eles no segundo tempo, e eles cresceram. O resultado é bom. No Brasil a gente só vê os defeitos. O Avaí entrou muito bem no segundo tempo. Tivemos um jogador expulso. Mas isso é um aprendizado", afirmou o treinador, preferindo valorizar a luta do adversário, que conseguiu conquistar o empate em Florianópolis.

Luxemburgo, porém, reconheceu que o Flamengo cometeu erros, que, segundo ele, serão corrigidos internamente. "Cometemos alguns erros hoje, mas resolveremos isso internamente. Eu não posso criticar meu time. O mesmo que eu elogiei tanto no último jogo. Não existe razão para sacrificar ninguém nem nenhum setor do time. Se tivermos que conversar ou corrigir alguma coisa, será entre nós, entre o grupo", disse.

Com o resultado deste domingo, o Flamengo chegou aos 34 pontos, em 14º lugar, no Brasileirão. A equipe voltará a jogar no próximo sábado, quando receberá o Internacional, no Engenhão.