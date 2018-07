Luxemburgo diz que Flamengo é favorito ao título

"O Flamengo é um dos favoritos. Se entrar no Brasileirão achando que não vai brigar, melhor nem jogar. Tem algumas equipes na nossa frente, mas estamos no bolo. Tem o São Paulo, Inter, Cruzeiro, Santos, Fluminense... O Coritiba pode ser surpresa, o Galo fez um bom Mineiro... Promete ser uma grande competição", afirmou.

As seis primeiras rodadas do Brasileirão vão ser disputadas apenas nos finais de semana e Luxemburgo acreditará que isso aumentará a competitividade do torneio. "São seis semanas sem jogo no meio da semana. Vamos ter uma preparação ainda maior. Esse vai ser um Brasileiro meio ''pega para capar''", disse.

Preocupado com a sequência do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo garantiu que o Flamengo estará preparado para superar as eventuais ausências de jogadores convocados para defender a seleção brasileira em competições internacionais, como Thiago Neves e Diego Maurício. "Já temos esse planejamento, sim. Não só para a Copa América, mas como para o Mundial sub-20", comentou.