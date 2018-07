Luxemburgo diz que Flamengo não merece críticas

"O time jogou bem postado, mas acabou tomando o gol. O Ceará pegou um contragolpe, com a nossa defesa saindo. Mas fizemos um bom jogo, com domínio absoluto. Não tem porque criticar. Tivemos jogadores fora de ritmo voltando à equipe. O Vander, por exemplo, não joga há muito tempo. Em alguns momentos do jogo tive que chamar atenção para que ele se movimentasse mais. Mas isso é natural", afirmou.

Para Luxemburgo, o Flamengo teve a postura correta diante do Ceará, mesmo no segundo tempo, quando foi menos incisivo no ataque após abrir 1 a 0 na primeira etapa. "Tivemos o domínio do jogo inteiro. É normal que o Ceará venha para frente no segundo tempo, já que eles estavam perdendo. Não adianta criticar porque levamos o gol de empate. Vi muita coisa boa. Luiz Antônio teve boa atuação, Bottinelli se movimentou bem, Deivid se movimentou bastante também no ataque e fez boas jogadas", disse.

O empate com o Ceará manteve o Flamengo em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com 21 pontos, mas a equipe pode ser ultrapassada pelo Palmeiras neste domingo. O time carioca volta a jogar na próxima quarta-feira, fora de casa, contra o Santos.