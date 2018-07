Luxemburgo diz que Flamengo vai se expor contra Atlético-MG

O técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, indicou que a sua equipe deve ter uma postura mais agressiva diante do Atlético Mineiro na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio. Com certa distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time carioca concentrou as atenções no bicampeonato da competição de mata-mata, a sua última chance de chegar à Copa Libertadores de 2015.

Em entrevista nesta segunda, o técnico pregou cuidado diante do Atlético e afirmou que o time vai precisar tomar iniciativa. "Todo primeiro jogo é muito bom se sair intacto. Se sofrer um resultado ruim, jogando em casa, fica com uma obrigação maior fora de casa. Temos que jogar o jogo", explicou Vanderlei Luxemburgo.

"O Corinthians fez 2 a 0 (em casa), saiu com vantagem, mas tomou quatro gols (fora). É coisa de futebol. O que for acontecer em casa não define nada. Em casa, o Flamengo terá de se expor um pouco mais", admitiu o técnico, que deve definir o time no treino desta terça. Ele, porém, antecipou que não deve mudar o esquema de jogo.