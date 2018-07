Luxemburgo diz que foco do Flamengo é o Brasileirão

O técnico Vanderlei Luxemburgo minimizou a derrota do Flamengo para o Coritiba no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o técnico, é importante que o clube continue focado em sua recuperação no Campeonato Brasileiro.

"Tem que haver equilíbrio na tabela. Agora vamos jogar contra equipes que estão na zona de classificação da Libertadores", fala, sobre os próximos compromissos do time, que pega Grêmio e Corinthians nas próximas semanas. "Estamos tristes com a derrota, mas nossa vida é o Brasileiro. Temos que ter essa preocupação".

O Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã no dia 3 de setembro para definir a vaga para as quartas de final.