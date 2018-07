Luxemburgo diz que Inter mereceu eliminar Grêmio

O resultado eliminou o Grêmio, que precisará vencer o segundo turno da competição para se garantir na decisão do Campeonato Gaúcho. Apesar da queda, o treinador garantiu que o time está vivo no torneio, mesmo que esteja priorizando a Copa Libertadores. "O Gauchão não acabou", afirmou.

Luxemburgo preferiu não relacionar a derrota com a decisão de escalar o Grêmio com três zagueiros - Bressan, Douglas Grolli e Werley - no clássico do último domingo. "Eu treinei duas situações, uma com três zagueiros e outra com dois. Ver defeitos é muito fácil", comentou.