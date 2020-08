Luxemburgo diz que Palmeiras deveria ser mais 'malandro' para segurar o resultado

Com a vitória na mão até os 49 minutos do segundo tempo, o Palmeiras deixou o Estádio de Pituaçu lamentando muito pelo empate em 1 a 1 com o Bahia, neste sábado. O resultado positivo deixaria o time alviverde na briga pelas primeiras colocações. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, a equipe deveria ter tido uma melhor postura após abrir o placar.

"Faltou segurarmos mais a bola lá na frente. Tivemos chance de fazer o segundo gol, mas acho que faltou segurar mais a bola. Faltou ser mais malandro, entre aspas", disse o treinador palmeirense.

Autor do gol do Palmeiras, Zé Rafael também lamentou e deixou claro que o sentimento é muito mais de ter perdido dois pontos do que conquistado um. "A gente sente que poderia ter saído com mais pontos, que iriam colocar a gente no topo da tabela, mas paciência. O campeonato é longo", comentou o meia, que marcou com o seu ex-clube.

Se tivesse vencido, o Palmeiras chegaria aos 11 pontos e ocuparia a segunda posição na tabela. Com o empate, a equipe está na sexta posição, mas pode ser ultrapassada por outros clubes no domingo. "Agora é voltar para casa e concentrar, porque quarta-feira tem outra batalha", disse Zé Rafael. Na quarta, o Palmeiras recebe o líder Internacional, no Allianz Parque.