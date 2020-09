Luxemburgo diz que Palmeiras está no 'caminho certo', mas descarta favoritismo

O triunfo por 2 a 1 sobre o Bolívar na altitude de La Paz, na quarta-feira, não é suficiente para o técnico Vanderlei Luxemburgo ficar eufórico. O treinador conteve a empolgação e descartou que o Palmeiras seja favorito ao título da Libertadores, competição que não conquista desde 1999. No entanto, para ele, sua equipe está no caminho certo e é uma das que vai brigar pela taça do maior torneio da América do Sul.

"É muito precoce falar que o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras é uma das equipes que quer conquistar o título e vai trabalhar muito para que isso aconteça. Temos um elenco versátil e muitos jovens subindo. Estamos no caminho certo, mas ainda há uma distância a ser corrida", avaliou o treinador.

O Palmeiras lidera o Grupo B da Libertadores com nove pontos e está muito perto de carimbar a vaga às oitavas de final. Depois da Bolívia, a equipe paulista segue sua maratona de partidas fora de casa. Primeiro, embarca para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, no domingo, às 16 horas, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na sequência, viaja a Assunção, no Paraguai, onde encara o Guaraní, na quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Para esse duelo, o treinador falou em mudança de estratégia.

"Pra ganhar campeonato tem que melhorar a cada jogo. Vamos jogar contra o Guaraní no Paraguai, uma equipe forte, que marca bem. Vamos ter que mudar a estratégia porque jogando no Brasil nós ganhamos deles, mas tivemos dificuldade. Agora é esquecer a Libertadores e pensar no Grêmio", ressaltou Luxemburgo.

O comandante terá o retorno de Felipe Melo para as próximas partidas. Ele está recuperado de uma lesão muscular e não joga desde a final do Campeonato Paulista. Luxemburgo, porém, não confirmou se o capitão retorna à equipe e também não disse se manterá Luan entre os titulares. O defensor tem ido bem ao lado de Gustavo Gómez e foi um dos melhores em campo no triunfo na Bolívia.

"Temos que voltar para o Brasil e descansar. O Felipe já está recuperado e é o capitão. Não tenho 11, tenho 30 jogadores. Todos são importantes. A dupla de zaga jogou muito bem, usei três zagueiros com a entrada do Vitor Hugo. Importante eles se sentirem importantes. Não estou preocupado em quem vai jogar", pontuou.