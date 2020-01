Luxemburgo diz que Palmeiras soube jogar a favor do vento contra o Ituano

O Palmeiras teve dois tempos distintos no duelo contra o Ituano. Nos 45 minutos iniciais, o time errou muitos passes e deu só um chute a gol. O oposto da etapa final, quando a equipe alviverde dominou o adversário e conseguiu os quatro gols da vitória por 4 a 0. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, a oscilação aconteceu por causa do vento.

"Vocês têm que ter a leitura de jogo. O jogo se apresentou para isso. Você queria que eu, contra o vento, adiantasse a linha? Eu preferi levar o jogo com segurança, sabendo que eu tinha mais 45 minutos para ganhar. Foi uma estratégia. No segundo tempo eu venho com um time mais veloz, o vento passou a ser ao meu favor. O segundo tempo foi totalmente diferente", declarou.

O treinador não mencionou que o Palmeiras iniciou maus os primeiros minutos da etapa final e marcou os dois primeiros gols graças a saídas de bola erradas do time adversário. Marcos Rocha e Lucas Lima colocaram o Palmeiras em vantagem.

Luxemburgo também justificou o triunfo às mudanças que fez na etapa final. "Eu tirei um jogador de meio-campo, que negocia mais a bola, para botar mais velocidade, principalmente em cima do lateral-direito. Puxei o Dudu para dentro, para abrir espaço aos laterais. Eu tirei o Luiz Adriano porque ele vem de um futebol que joga 30 jogos por anos. Tirei para evitar qualquer tipo de problema, para prepararmos melhor. O Zé Rafael tem entrado bem como segundo volante, é muito versátil. Foi tudo muito bom no segundo tempo. Não vi o Ituano com possibilidade de ganhar o gol. Mas temos que enaltecer o trabalho do Vinicius no Ituano, ele vem há dois anos", comentou.

O Palmeiras agora inicia a preparação para o clássico contra o São Paulo, domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Luxemburgo minimizou o fato de o time não poder atuar no Allianz Parque por causa da troca do gramado. "Em 2004 fui campeão Brasileiro pelo Santos jogando oito jogos fora de casa. Você tem que estar preparado para ganhar, independente de onde vai jogar. Eu acho isso normal. A torcida vai comparecer. Nada disso me assusta, isso é bem normal."