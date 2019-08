Luxemburgo diz que Sampaoli não traz 'ensinamento' ao futebol brasileiro

Apesar da boa campanha do Santos no Brasileirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo acredita que o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Jorge Sampaoli não traz "ensinamento" ao futebol brasileiro. O time santista lidera o campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.

"Não é um privilégio de o Sampaoli ensinar para nós. É legal essa troca, mas não tem ensinamento. A nossa escola é dessa maneira. Mas houve uma mudança dentro do futebol brasileiro, uma preocupação muito grande com a tática, e a essência do empirismo brasileiro foi esquecida. Não estamos jogando o futebol brasileiro", disse Luxemburgo, no programa Bem Amigos, do canal Sportv.

Para Luxemburgo, o bom trabalho feito por Sampaoli no Santos é consequência do estilo ofensivo da equipe. O mérito do técnico, na sua visão, foi saber encaixar o seu trabalho na postura ofensiva do clube.

"Ele é um grande treinador. O DNA do Santos é: quanto mais garotos da Vila, mais sucesso. Se ele tentar colocar um time defensivo lá, não vai conseguir, porque o time vai para frente. Ele está num clube que deu a oportunidade de ele fazer o esquema dele, porque o DNA daquele clube vai de encontro com o que ele pensa", declarou o treinador do Vasco.

A equipe carioca, que vem se recuperando desde a chegada de Luxemburgo, soma 14 pontos e figura na 15ª colocação da tabela, duas posições acima da zona do rebaixamento.