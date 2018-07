Luxemburgo diz que time bicampeão do Cruzeiro 'acabou'

Há dois meses no comando do Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo admite que ainda não encontrou a formação ideal do time, o que o vem levando a realizar vários testes na equipe, como no último domingo, no empate por 0 a 0 com o Sport, na Arena Pernambuco. Após escalar um time com três volantes e conseguir ao menos pontuar, o treinador avisou que o time bicampeão brasileiro "acabou".

"As mudanças que estamos fazendo, não são porque eu quero fazer. É que eu tenho que encontrar a situação ideal. Está todo mundo querendo lá em Minas (Gerais), que o time bicampeão entre em campo. Mas ele não existe mais, acabou. São atletas com características diferentes e tenho que buscar uma equipe, analisando as características de cada jogador", disse.

Luxemburgo elogiou a organização tática do Sport, time com menos derrotas no Campeonato Brasileiro, apenas uma, para o líder Atlético Mineiro. E mesmo diante de um oponente forte, ele avaliou que o seu time foi superior e poderia até ter conquistado a vitória na Arena Pernambuco.

"Das equipes que eu enfrentei no Campeonato Brasileiro, o Sport é a melhor, com consciência tática, jogadores totalmente aplicados no esquema do Eduardo Baptista. É um time que sabe o que fazer, um time difícil de marcar, sai bem com a bola. Tivemos hoje um adversário difícil e conseguimos um resultado bom. Mas nós estivemos mais próximos de sair com a vitória do que o Sport", declarou.

Assim, Luxemburgo aprovou a atuação do Cruzeiro diante do Sport e apontou, na sua avaliação, que o goleiro Fábio teve pouco trabalho. "Mas estamos caminhando bem, o time hoje jogou bem. O Fábio fez uma grande defesa no primeiro tempo. Tirando aquela grande defesa, acho que o Fábio não fez mais nenhuma defesa importante e nós tivemos chances para ter matado o jogo", completou. Com o empate, o Cruzeiro chegou aos 18 pontos e está em 14º lugar no Brasileirão. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai encarar o Palmeiras, no Mineirão, pela 17ª rodada.