Luxemburgo diz ser cedo para Fluminense pensar em G4

GOIÂNIA - O Fluminense completou neste sábado a sétima partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Goiás por 2 a 1, no Estádio Serra Dourada e está cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo considera que ainda é cedo para pensar na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Para ele, o time deve pensar em um jogo de cada vez, começando pelo duelo de quarta-feira com o Botafogo, no Maracanã.

"Vamos continuar pensando em sair da confusão. Temos um duelo importante com o Botafogo e depois mais quatro jogos que também são clássicos. Vamos somando ponto a ponto, pensando jogo a jogo. Estamos recuperando o nosso prejuízo, o importante é sair desta confusão", afirmou. Diante do Goiás, o Fluminense terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0 e conseguiu a virada na etapa final. Para Luxemburgo, o poder de reação é um mérito do seu time nessa série invicta.

"Isso é uma virtude do time que consegue buscar a virada. Mostra que a equipe tem personalidade e boa cabeça para fazer a reação. Temos um elenco na conta do chá, estamos em uma renovação e estamos fazendo um segundo turno da grandeza do Fluminense", disse. A vitória de sábado deixou o Fluminense com 33 pontos, na sexta colocação no Campeonato Brasileiro, mas o time pode perder até quatro posições neste domingo. A equipe está a seis pontos do grupo dos quatro primeiros colocados, que vão para a Libertadores, e com uma vantagem de oito pontos para a zona de rebaixamento.