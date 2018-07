Luxemburgo é evasivo e faz mistério quanto à escalação O ''nó tático'' que Vanderlei Luxemburgo levou de Luiz Felipe Scolari na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, quarta-feira passada, no Estádio Olímpico, parece ter mexido com o treinador do time gaúcho. Nesta terça-feira ele concedeu entrevista coletiva em Atibaia, onde o Grêmio se concentra para pegar o Palmeiras na quinta-feira, e foi evasivo em praticamente todas as respostas. Uma forma de tentar fazer mistério quando à escalação da sua equipe para o jogo da Arena Barueri.