Luxemburgo e Ronaldinho festejam empate no Flamengo

"O resultado foi bom para nós. Você conseguir um empate fora não é ruim. Conseguimos quatro vitórias seguidas e, agora, um empate", destacou o treinador, na mesma linha de discurso do maior astro da equipe flamenguista.

"Eu acho que foi, sim, um bom resultado. Quando estamos juntos de quem está na zona de classificação para a Libertadores, conquistar pontos é sempre importante", enfatizou Ronaldinho.

O volante Willians, que mostrou muita raça diante do Palmeiras e saiu de campo com um corte na boca, em decorrência de uma cotovelada do atacante Luan, do Palmeiras, também festejou o fato de a equipe carioca ter conseguido somar um ponto fora de casa. "Em clássicos como este, o importante é vencer ou empatar, nunca perder. Um ponto fora de casa é bom para nós. Só não podemos deixar de vencer em casa, mas longe de casa um empate não é um resultado ruim", analisou.

Em meio a este cenário atual, Luxemburgo comentou o fato de o Corinthians hoje liderar o Brasileirão com folga - tem sete pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo -, enquanto o Flamengo também está invicto no torneio nacional, com cinco vitórias e cinco empates em dez jogos.

"O Corinthians está ganhando e é mérito deles. Sei que estamos no caminho certo. Respeito muito a todos, mas ainda estamos no início do campeonato. Faltam muitos jogos e acho precoce dizer que esse ou aquele time será campeão. Se terminasse hoje, o Corinthians seria campeão. Vamos ver como será", reforçou o comandante.

Após empatar com o Palmeiras, o Flamengo agora irá se preparar para receber o Ceará, no próximo sábado, às 21 horas, em Macaé, pela 11.ª rodada do Brasileirão. O time buscará mais três pontos e poucas horas antes torcerá para que o São Paulo no máximo empate com o Atlético-GO, no Morumbi, em outro duelo deste sábado.