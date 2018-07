Luxemburgo elogia 2º tempo do Flamengo e destaca a evolução

Após um primeiro tempo monótono, o Flamengo dominou o Boavista e assegurou a vitória por 2 a 0, no Maracanã, na noite de quinta-feira, um resultado que deixou o time na liderança do Campeonato Carioca. Satisfeito, o técnico Vanderlei Luxemburgo destacou que a mudança de postura foi fundamental para o time assegurar o triunfo.

"No segundo tempo fomos melhores, fomos para cima e buscamos o segundo e o terceiro gols. No primeiro, o Boavista jogou como queria. Depois adiantamos um pouco a linha de dois volantes e fizemos mais jogos pelos lados. Boavista acreditou e se expôs. A vitória foi merecida", afirmou o treinador, avaliando que a atuação na noite de quinta mostrou quer o Flamengo está em evolução.

"Na conquista de campeonato, você vai crescendo ao longo dele. Jogamos, ganhamos de dois, mas quero fazer projeção para quando formos decidir a competição. Precisamos evoluir muito ainda. Ainda faltam algumas coisas. Essa cobrança minha às vezes até me torna um pouco chato, porque sei que não pode errar para conquistar campeonato. Ou errar o mínimo possível. Para jogar contra time de qualidade a coisa complica, por isso estou procurando corrigir", completou.

Para vencer, o Flamengo contou com atuação decisiva de Marcelo Cirino, que marcou o primeiro gol da partida e deu o passe para o segundo, anotado por Everton. E Luxemburgo destacou que o atacante agora está mais adaptado ao time.

"Ele está chegando ao clube, buscando seu espaço, se adaptando a uma nova posição. Jogou na direita, na esquerda, ficou girando, fez o que quero que ele faça. As pessoas confundem com centroavante, mas ele é um atacante solto. Recebeu lançamento, abriu espaço para passagem de outro, está no caminho certo. Mas são poucos jogos ainda. A tendência dele é evoluir. Mas falta muito até conquistar o coração do torcedor rubro-negro", disse.

Luxemburgo só evitou comentar a provável saída do lateral-direito e ídolo do Flamengo Léo Moura, que pode se transferir para o Fort Lauderdale Strikers. "Deixa para a diretoria falar. É uma coisa que já conversamos internamente, já conversamos algumas coisas, mas deixo para o Wrobel e o Rodrigo Caetano falarem com vocês. Qualquer decisão tomada será passada a vocês (imprensa)", comentou.

Com 13 pontos somados em cinco jogos, o Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Madureira, em Volta Redonda, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.