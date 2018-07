Luxemburgo elogia empate: 'Fluminense está no caminho certo'

RIO - Vanderlei Luxemburgo chegou a balançar no cargo de técnico do Fluminense há duas semanas, mas já voltou a ter mais tranquilidade depois de três jogos sem derrota. Na noite de quarta-feira, a equipe tricolor empatou fora de casa com o Atlético-PR, time que luta pelo título, e o resultado foi comemorado pelo treinador.

"Foi um jogo muito difícil. E mesmo assim poderíamos ter saído com uma vitória. Não é fácil vir aqui, ainda mais com os dois clubes disputando campeonatos diferentes neste momento. Neste empate o time mostrou novamente muito comprometimento e vontade de vencer a todo custo. Por isso não é só o empate que me deixa feliz e sim a postura desse grupo que não se acovardou", comentou Luxemburgo.

Depois da derrota em casa para o Santos que quase derrubou Luxemburgo, o time reagiu. Empatou fora de casa com o Atlético Mineiro, em pleno Independência, venceu o Bahia no Maracanã, e agora ficou no 1 a 1 com os paranaenses em Curitiba.

"Empatamos com o Atlético-MG lá, agora também conseguimos esse resultado. Mais importante que os dois resultados é a postura da equipe. Isso é importante. Temos uma equipe jovem e que às vezes precisam acertar algumas coisas. Mas estamos no caminho certo", completou Luxemburgo.