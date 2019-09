Luxemburgo elogia o Vasco: 'Nunca trabalhei em um grupo igual a esse'

Embora tenha treinado e conquistado vários títulos com diversos times fortes que dirigiu ao longo de sua carreira, o técnico Vanderlei Luxemburgo não economizou elogios ao se referir ao atual grupo de jogadores que comanda no Vasco. O treinador exibiu empolgação com a equipe após a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último sábado, em Chapecó, pela rodada final do primeiro turno do Brasileirão.

Por meio de um vídeo divulgado pelo canal de TV do clube carioca, que mostra os bastidores da partida realizada em Santa Catarina, o comandante destacou a qualidade do seu elenco e ainda previu o sucesso cruzmaltino na continuidade da competição.

"Na hora do jogo é tenso, sofrido, ralando com o c... no chão. Falei que vocês vão fazer história e eu vou estar junto com vocês. Já trabalhei em grupo para c..., mas eu nunca trabalhei em um igual a esse, não. Do jeito que vocês estão fazendo... Eu acho que vamos fazer um trabalho bom para c... no Vasco da Gama. Vai ser bonito. No final do ano, vão falar que estão felizes", disse Luxemburgo, sem economizar palavrões também ao se referir aos seus jogadores.

Ao bater a Chapecoense, o Vasco fechou a sua campanha na primeira metade do Campeonato Brasileiro na 12ª posição, com 23 pontos, sendo que vinha de derrotas para Cruzeiro, em Belo Horizonte, e Bahia, no Rio, nas duas rodadas anteriores do torneio. Apesar disso, o técnico que já dirigiu uma série de grandes equipes em sua carreira, entre as quais o poderoso Real Madrid, exaltou o elenco vascaíno de maneira efusiva.

Empolgado com o seu time, Luxemburgo agora vai prepará-lo para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo, às 16 horas, em São Januário, na abertura do segundo turno do Brasileirão. O rival de Curitiba, que nesta quarta-feira pegará o Internacional no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, em Porto Alegre, está logo à frente dos vascaínos na competição nacional, com 26 pontos, na 11ª colocação.