Luxemburgo elogia pré-temporada, mas diz que time 'não está pronto'

O Flamengo vai para a estreia no Campeonato Carioca sábado, contra o Macaé, fora de casa, em alta. No último domingo, a equipe conquistou o Super Series, triangular amistoso disputado em Manaus, ao vencer o São Paulo por 1 a 0. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, a conquista do torneio foi reflexo do trabalho feito pelo clube nesta pré-temporada.

"Nesse primeiro momento tivemos um resultado positivo. Foi uma pré-temporada muito boa. 20 dias fora de casa sem nenhum problema e avançamos em muita coisa dentro do jogo. Agora, temos que fazer uma análise daquilo que vimos como projeção futura", declarou.

No entanto, o próprio treinador faz questão de ponderar e avisa: o time ainda não está pronto. "Às vezes, se cobra um momento como se fosse uma realidade. Nem São Paulo, nem Flamengo estão prontos, mas vejo o Rubro-negro com uma projeção muito boa", apontou Luxemburgo.

Autor do gol da vitória sobre o São Paulo, o zagueiro Samir entoou parte otimista do discurso de Luxemburgo e disse que o Flamengo deve brigar por outros títulos este ano. "Deus me abençoou. Quero agradecer aos meus amigos, também. Começamos bem o ano, sem tomar gols. O elenco está muito bem e começar com um título é importante."