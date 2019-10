Luxemburgo enaltece torcida do Vasco e vê time confiante após vitória no clássico

O Vasco somou a terceira vitória seguida em São Januário na noite desta quarta-feira, ao bater o Botafogo, por 2 a 1, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 16 mil torcedores fizeram a festa e gritaram o nome de Vanderlei Luxemburgo após o jogo.

O treinador retribuiu o carinho e na entrevista coletiva enumerou elogios ao apoio vindo das arquibancadas. Mas Luxemburgo fez algumas ressalvas e chamou a atenção para vaias direcionadas a alguns jogadores.

"A torcida do Vasco é fantástica. Ganhar da gente com essa torcida do jeito que está, com o ambiente que estamos criando, é difícil. Isso estimula os jogadores a todo momento. O que não pode é sacrificar os jogadores por qualquer erro, se não quem é que eu vou colocar para jogar?", indagou o treinador.

A segunda vitória seguida no Brasileirão fez o Vasco se distanciar da zona de rebaixamento e subir para o 11.º lugar, com 34 pontos. A situação confortável na tabela interfere diretamente no comportamento dos jogadores dentro de campo.

"A gente sente o ambiente mais leve. A vitória te traz confiança, ajuda a produzir mais. Nós temos a responsabilidade de tirar o Vasco da confusão. Esse é o compromisso que temos. Depois que isso acontecer, olhamos para cima e buscamos algo a mais", finalizou o treinador.

Agora, o time carioca vai ter dois jogos seguidos fora de casa: contra Internacional, neste domingo, e Ceará, no dia 26.