Luxemburgo encerra polêmica de cartão a Thiago Neves

O treinador quer o time concentrado num objetivo só: vencer o Santos, quarta, na Vila Belmiro. Luxemburgo, no entanto, sabe que não será fácil, ainda mais com o retorno do trio Ganso, Neymar e Elano no time paulista.

O meia Renato prevê uma partida dura: "Estamos invictos e mesmo com algumas pessoas reclamando dos empates, estamos no alto da tabela. Sabemos da força do Santos e que eles vão fazer de tudo para nos vencer. Porém, acredito no nosso time e acho que vamos conseguir mais uma boa vitória".

Nesta segunda, o Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo para Airton no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na última sexta-feira, o volante foi suspenso por quatro jogos por agredir Souza durante o clássico entre Flamengo e Fluminense.