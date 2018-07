Luxemburgo ensaia Grêmio com Kleber entre titulares

Quem sai da equipe é o meia Elano. Luxemburgo quer testar a equipe para o duelo contra o Fluminense, no dia 10 de abril, crucial para as pretensões do Grêmio na Copa Libertadores. E Elano vai ter que cumprir suspensão nesta partida contra os cariocas.

Outro que não enfrenta o Caxias é André Santos. O lateral foi liberado para trazer sua mudança de Londres, não jogou no meio de semana, mas não chegou a tempo de atuar neste sábado, Guilherme Biteco atua no lugar dele. Fernando e Vargas desfalcam a equipe porque estão com as respectivas seleções nacionais.

Assim, o Grêmio faz sua terceira partida no segundo turno do Campeonato Gaúcho com: Dida; Pará, Werley, Cris e Guilherme Biteco; Adriano, Souza e Zé Roberto; Kleber, Barcos e Welliton.