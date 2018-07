Luxemburgo enumera erros, lamenta apatia e cobra entrega maior no Sport

A derrota do Sport para o Avaí por 1 a 0 neste domingo, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro, irritou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Insatisfeito com o desempenho do time pernambucano, ele apontou uma série de erros e cobrou uma maior entrega dos seus jogadores nas partidas.

"Tocamos a bola, mas não agredimos muito. Temos que chutar mais, incomodar mais o adversário. Poderíamos ter sido mais contundentes. Não podemos deixar o goleiro adversário ficar sem ser incomodado", avisou o treinador, que havia estreado na quarta-feira com um empate diante do Botafogo, resultado que eliminou o Sport da Copa do Brasil.

Além da falta de contundência, Luxemburgo avaliou que seu time precisa ser mais eficiente nos passes. "Erramos passes importantes na proximidade da área. Faltou alguém que alimente o companheiro para finalizar. São coisas que vamos ter que treinar e fazer acontecer", acrescentou.

Não bastasse a falta de contundência e os erros de passe, o treinador também assegurou que o Sport está muito disperso em campo, sendo efetivo apenas em 45 minutos dos jogos. "No primeiro tempo, ficamos espaçados e erramos bastante na recomposição. Demoramos para chegar na frente e para voltar. O gol deles saiu disso. Não se joga um jogo de 90 minutos um só tempo. Temos que trabalhar para ter uma entrega maior nos 90 minutos", finalizou.