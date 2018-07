Luxemburgo escala Gabriel e testa zagueiro Samir no Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou nesta terça-feira um treinamento tático na Gávea, na última atividade antes da partida contra o São Paulo, e indicou que o meia-atacante Gabriel foi o escolhido para substituir o contundido Eduardo da Silva no duelo no Morumbi, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, Luxemburgo testou o zagueiro Samir entre os titulares. Ele ocupou a vaga de Chicão, que foi poupado do treinamento e apenas deu voltas em torno do gramado da Gávea. Já o volante argentino Canteros, que cumpriu suspensão automática diante do Fluminense, reassumiu a sua posição no meio-de-campo, em substituição a Luiz Antonio.

Assim, o time titular do Flamengo no treinamento tático desta terça-feira teve a seguinte formação: Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo e Canteros; Éverton; Gabriel e Alecsandro.

De volta ao time, Canteros garantiu que o Flamengo será ofensivo e buscará a vitória no Morumbi. "O São Paulo tem uma boa equipe e temos que respeitá-los, mas sem perder nossas características. Nosso setor defensivo é muito forte e lá na frente temos ótimos jogadores. Temos condições de vencer e vamos buscar isso até o final", disse Canteros.

O zagueiro Samir adotou discurso parecido e lembrou a importância do Flamengo somar pontos para ficar ainda mais distante da zona de rebaixamento - a diferença atualmente é de sete pontos. "Somos fortes, dentro e fora de casa. Temos conseguido pontos importantes e queremos manter a pegada. Para nós, todo jogo é decisão para sairmos da confusão", explicou.Após o treinamento, o médico do Flamengo, José Luiz Runco, explicou que os exames realizados por Eduardo Silva mostraram que ele não sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, há boas chances do jogador reforçar o time na partida de domingo contra o Bahia, em Salvador.