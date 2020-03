Luxemburgo escala Palmeiras titular contra time do ex-pupilo Elano

A mudança no calendário com a suspensão dos jogos da próxima semana da Copa Libertadores abre a chance para o Palmeiras ter os titulares em campo na partida deste sábado contra a Inter de Limeira, fora de casa, às 16h30, pelo Campeonato Paulista. Pela programação inicial, a equipe teria uma formação mista, mas como a partida contra o Bolívar, em La Paz, foi adiada pela pandemia do novo coronavírus, os jogadores não vão precisar ser poupados.

O encontro no estádio Major José Levy Sobrinho vai unir dois antigos conhecidos. Atual técnico da Inter de Limeira, o ex-meia Elano foi comandado por Luxemburgo em duas ocasiões na carreira. Os dois estiveram do mesmo lado no Santos de 2004, quando foram campeões brasileiros. Anos depois, entre 2012 e 2013, a dupla se reencontrou no Grêmio.

Elano, de 38 anos, tem pela Inter de Limeira o primeiro trabalho como técnico efetivo na carreira após ter sido interino no Santos em 2017. A equipe recém-promovida da Série A2 chegou a bater o Corinthians fora de casa, porém acumulou nas quatro últimas rodadas três derrotas e um empate. Por outro lado, o Palmeiras tem a segunda melhor campanha da competição e vive bom momento da temporada. "Fui jogador do Vanderlei. É um cara que tem cinco brasileiros no currículo, conheço como monta sua equipe", disse Elano.

A vitória na última terça-feira por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, pela Copa Libertadores, deixou o time alviverde como líder do grupo B e mostrou ao treinador bons resultados das mudanças feitas na formação. O esquema com quatro atacantes (Dudu, Rony, Willian e Luiz Adriano) deve ser repetido em Limeira após ter deixado Luxemburgo satisfeito.

A única alteração do Palmeiras em comparação ao time do último jogo será na defesa. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem entra na vaga dele é Vitor Hugo. O plano inicial de Luxemburgo era de preservar alguns titulares para priorizar a partida na Bolívia, porém como não haverá jogos no meio de semana, novamente os principais atletas serão escalados.

Após a partida com a Inter de Limeira, o Palmeiras terá uma semana movimentada. O calendário prevê a disputa no domingo seguinte do clássico com o Corinthians, pelo Estadual. A partida será fora de casa. O encontro tem grande importância para a equipe alvinegra, que vive situação delicada e corre risco de não se classificar para a fase seguinte.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X PALMEIRAS

INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Léo, João Victor, Bruno Oliveira e Daniel Vançan; Córdoba, Marquinhos e Murilo Rangel; Tcharlles, Thomaz e Lucas Braga. Técnico: Elano.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Matías Viña; Ramires, Bruno Henrique e Dudu; Willian, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Horário: 16h30

Árbitro: Vinicius Furlan

Local: Major José Levy Sobrinho, em Limeira

Na TV: Pay-per-view