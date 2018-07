Luxemburgo escala titulares para 'decisão' no Gaúcho O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu que o Grêmio vai atuar com força máxima diante do Veranópolis, neste domingo, às 16h, no Olímpico. O jogo é válido pela oitava e última rodada da fase de classificação do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e o time tricolor corre o risco de não conseguir avançar entre os quatro primeiros.